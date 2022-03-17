Пользователи пожаловались на проблемы с приложением WhatsApp
Российские пользователи WhatsApp сообщают о сбоях в работе мессенджера.
По данным портала Downdetector, юзеры жалуются на проблемы с работой приложения. Наиболее часто о сложностях сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать компанию Meta, которой принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram, экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории страны. Роскомнадзор уже внес Instagram в реестр запрещенных сайтов. До этого регулятор заблокировал доступ к Facebook в качестве ответной меры на ограничение доступа к российским СМИ.
При этом СМИ сообщали, что меры против Meta не будут распространяться на WhatsApp, который является средством общения.
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