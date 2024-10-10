Роскомнадзор не намерен блокировать платформу Steam в РФ

В ведомстве напомнили, что при внесении ссылок в Единый реестр запрещенной информации автоматическая блокировка не происходит – сначала провайдеру хостинга и владельцу интернет-ресурса направляется требование об удалении противоправного контента.

Отмечается, что в большинстве случаев платформа выполнила требования, были удалены порядка 250 материалов. В настоящее время ожидается удаление ещё 10 интернет-страниц с запрещённой информацией.

Ранее Роскомнадзор объявил о блокировке в РФ мессенджера Discord в связи с нарушением требований российского законодательства, сообщает журнал «Профиль».

