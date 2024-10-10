Роскомнадзор не намерен блокировать платформу Steam в РФ
Каких-либо ограничений в отношении игровой платформы Steam в настоящее время вводить не планируется. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Роскомнадзоре.
В ведомстве напомнили, что при внесении ссылок в Единый реестр запрещенной информации автоматическая блокировка не происходит – сначала провайдеру хостинга и владельцу интернет-ресурса направляется требование об удалении противоправного контента.
Отмечается, что в большинстве случаев платформа выполнила требования, были удалены порядка 250 материалов. В настоящее время ожидается удаление ещё 10 интернет-страниц с запрещённой информацией.
Ранее Роскомнадзор объявил о блокировке в РФ мессенджера Discord в связи с нарушением требований российского законодательства, сообщает журнал «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru