Pinterest оштрафовали на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации
Таганский суд Москвы признал компанию Pinterest Europe Limited («Пинтерест Европа Лимитед») виновной в совершении административного правонарушения.
Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, речь идёт о неудалении фотохостингом запрещенной на территории России информации.
По решению суда, Pinterest был назначен административный штраф в размере 3,5 млн рублей.
Ранее Таганский суд Москвы признал Pinterest виновным в повторном отказе ограничить доступ к запрещённой информации и назначил штраф в размере семи млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru