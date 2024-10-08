Pinterest оштрафовали на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Таганский суд Москвы признал компанию Pinterest Europe Limited («Пинтерест Европа Лимитед») виновной в совершении административного правонарушения.

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Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, речь идёт о неудалении фотохостингом запрещенной на территории России информации.

По решению суда, Pinterest был назначен административный штраф в размере 3,5 млн рублей.

Ранее Таганский суд Москвы признал Pinterest виновным в повторном отказе ограничить доступ к запрещённой информации и назначил штраф в размере семи млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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