В Думе предложили заблокировать Twitch
Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что сервис Twitch следует заблокировать или замедлить трафик. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, стриминговый сервис систематически нарушает российское законодательство, рекламируя онлайн-казино и наркотики.
В качестве еще одной из причин для блокировки депутат также назвал дискредитацию российских вооруженных сил, которая, по его словам, в том числе присутствует на платформе.
Горелкин считает, что Twitch оказывает большое влияние на российскую молодежь. В качестве замены депутат предложил «российские и китайские заместители продукта, которые соблюдают законодательство».
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