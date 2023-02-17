В Думе предложили заблокировать Twitch

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что сервис Twitch следует заблокировать или замедлить трафик. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, стриминговый сервис систематически нарушает российское законодательство, рекламируя онлайн-казино и наркотики.

В качестве еще одной из причин для блокировки депутат также назвал дискредитацию российских вооруженных сил, которая, по его словам, в том числе присутствует на платформе.

Горелкин считает, что Twitch оказывает большое влияние на российскую молодежь. В качестве замены депутат предложил «российские и китайские заместители продукта, которые соблюдают законодательство».

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ФОТО: РИА Новости Евгения Новоженина
ТЕГИ:ГосдумаЗапрет
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