СМИ: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке
Возможным местом предполагаемой встречи президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского рассматриваются города в Европе или на Ближнем Востоке. Об этом сообшает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник.
Телеканал CBS со ссылкой на два источника ранее сообщал, что Вашингтон ищет площадку для организации переговоров трех лидеров в конце следующей недели. По данным СМИ, конкретное место проведения пока не определено, но в числе вариантов рассматриваются несколько европейских и ближневосточных столиц.
Трамп и Путин встретятся 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски. Глава Белого дома назвал целью переговоров завершение конфликта на Украине, подчеркнув, что это будет «пробная» встреча для оценки перспектив мирной сделки.
Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее уточнял, что стороны намерены обсудить варианты долгосрочного урегулирования, передает «Радиоточка НСН».
