СМИ: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке

Возможным местом предполагаемой встречи президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского рассматриваются города в Европе или на Ближнем Востоке. Об этом сообшает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник.

Телеканал CBS со ссылкой на два источника ранее сообщал, что Вашингтон ищет площадку для организации переговоров трех лидеров в конце следующей недели. По данным СМИ, конкретное место проведения пока не определено, но в числе вариантов рассматриваются несколько европейских и ближневосточных столиц.