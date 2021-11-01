Роскомнадзор назвал сумму штрафов соцсетям за отказ удалять информацию

Штрафы за неудаление запрещенной информации в 2021 году были выписаны компаниям Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok. Об этом заявил Роскомнадзор.

По данным ведомства, общая сумма штрафов составила 180 млн рублей. «Facebook оштрафован на сумму 70 млн рублей, Twitter – на 38,4 млн рублей, Telegram - на 35 млн рублей, Google – на 32,5 млн рублей; TikTok – на 4,1 млн рублей», - указано в сообщении РКН.

Кроме того, российские соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» также получили 4 и 3 млн штрафов каждая. Распространение сведений о распространении наркотиков наказывается в соответствии со статьей 13.41 КоАП РФ.

Ранее Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

