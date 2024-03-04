Роскомнадзор направил более 30 требований по удалению рекламы VPN

В ведомстве напомнили, что за отказ удалить данные о способах обхода блокировок предусмотрен штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения могут быть применены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 общего размера годовой выручки компании.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», из-за нового закона о запрете популяризации VPN, в РФ могут заблокировать энциклопедию «Википедия».

