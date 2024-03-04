Роскомнадзор направил более 30 требований по удалению рекламы VPN
Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить информацию, которая продвигает или впрямую рекламирует средства обхода блокировок доступа (VPN). Такую статистику привели ТАСС в ведомстве.
Запрет на рекламу таких сервисов в России начал действовать с 1 марта текущего года. Надзорное ведомство своим приказом утвердило принципы оценки в сети таких материалов.
После получения предписания с 28 интернет-страниц запрещенные материалы были оперативно сняты. За неисполнение требований Роскомнадзор принял решение о блокировке шести страниц, нарушающих запрет.
В ведомстве напомнили, что за отказ удалить данные о способах обхода блокировок предусмотрен штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения могут быть применены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 общего размера годовой выручки компании.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», из-за нового закона о запрете популяризации VPN, в РФ могут заблокировать энциклопедию «Википедия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru