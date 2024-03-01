Хинштейн: Запрещать VPN в России не планируется

На видео, которое опубликовал парламентарий, он говорит, что считает такое решение правильным.

«Запрета VPN, как VPN, не планируется. Я считаю, что это правильно», - сказал депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о запрете VPN в России нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

