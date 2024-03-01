Хинштейн: Запрещать VPN в России не планируется

В России не планируют запрещать VPN. Такое заявление в своём Telegram-канале сделал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок

На видео, которое опубликовал парламентарий, он говорит, что считает такое решение правильным.

«Запрета VPN, как VPN, не планируется. Я считаю, что это правильно», - сказал депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о запрете VPN в России нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИнтернетБлокировка СайтовАлександр Хинштейн

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