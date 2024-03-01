Хинштейн: Запрещать VPN в России не планируется
1 марта 202416:48
В России не планируют запрещать VPN. Такое заявление в своём Telegram-канале сделал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
На видео, которое опубликовал парламентарий, он говорит, что считает такое решение правильным.
«Запрета VPN, как VPN, не планируется. Я считаю, что это правильно», - сказал депутат.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о запрете VPN в России нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru