Роскомнадзор намерен оштрафовать девять СМИ-иноагентов за отсутствие должной маркировки
Роскомнадзор заявил, что начинает штрафовать иностранные СМИ - иноагенты. Первыми штраф за отсутствие должной маркировки на сайте получат девять ресурсов (все находятся под управлением одного юридического лица).
Кроме того, ведомство готовится выписать в общей сложности 18 протоколов в отношении проектов корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также гендиректора созданного ею в России юридического лица, которым является руководитель Русской службы Радио Свобода Андрей Шарый.
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в беседе с НСН отметил, что главной целью законопроекта является не запрет на финансирование, а раскрытие его каналов.
«Тема иностранных агентов появилась в 2012 году. Тема информирования и не более того, никаких принципиальных дополнительных ограничений я не вижу. За исключением того, что эта тема теперь распространяется на физических лиц. Но, как объясняют законодатели, финансирование теперь зачастую идет не на организацию, а через этих самых физических лиц - вот их логика. Финансирование не запрещено. Законодатели добиваются того, чтобы обо всех каналах финансирования общество было оповещено», - сказал Фадеев.
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