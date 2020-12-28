Минюст РФ впервые добавил физлиц в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ дополнило реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, впервые включив в него физические лица. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что в понедельник «во исполнение требований действующего законодательства» в перечень СМИ-иноагентов включили активистку Дарью Апахончич, журналистов Дениса Камалягина и Людмилу Савицкую, политтехнолога Сергея Маркелова, правозащитника Льва Пономарева.
Госдума на прошлой неделе приняла закон о признании физических лиц иноагентами за политическую деятельность, отмечает RT. Физлица обязаны не реже одного раза в полгода предоставлять отчёт о своей деятельности, а также ставить на материалах соответствующую маркировку о своей связи с иностранными государствами.
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