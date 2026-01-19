Роскомнадзор использует новую нейросеть для блокировок уже в 2026 году
Денис Кусков заявил НСН, что дополнительные функции и сервисы появятся уже в 2027 году, в 2026 году будет создана база системы фильтрации контента.
Роскомнадзор начнет использовать нейросети для блокировок уже в 2026 году, главное, чтобы пользователи были проинформированы обо всех замедлениях заранее, заявил НСН гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков.
В ближайшие годы Роскомнадзор планирует запустить систему фильтрации интернет-трафика, основанную на технологиях машинного обучения. Как следует из представленного регулятором документа, реализация проекта потребует инвестиций в размере 2,27 млрд рублей. Отмечается, что технология позволит автоматически анализировать зашифрованный трафик, чтобы находить и банить замаскированные VPN. Кусков рассказал, когда это может заработать.
«Программа пишется, исходя из технического задания. Я думаю, что какие-то итоги мы увидим уже в этом году, но дополнительные функции и сервисы появятся уже в 2027 году. Есть хорошие наработки, но в некоторых ситуациях не все еще качественно построено. Главное, чтобы люди были заранее предупреждены о каких-либо новациях со стороны Роскомнадзора, о блокировках и замедлении мессенджеров и сервисов. Искусственный интеллект обучается на основе информации: чем больше информации внедрить, тем лучше будет работать алгоритм. Поэтому кроме написания программы предстоит еще насыщение нейросети данными», - рассказал он.
По его словам, Роскомнадзор и сейчас использует функции ИИ, но частично.
«Надо сказать, что и сейчас используются функции искусственного интеллекта в поиске. Невозможно представить, что все сотрудники Роскомнадзора сидят и фильтруют трафик, отсматривают контент человеческими ресурсами. Это утопия, для этого необходимы миллионы людей, хотя штат Роскомнадзора за последние несколько лет многократно вырос. Конечно, нужно использовать современные технологии, которые осуществляют поиск по ключевым словам и другим параметрам, и обеспечивать замедление или приостановление доступа к ресурсам», - добавил собеседник НСН.
Текущие решения, используемые техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ), ежегодно блокируют миллионы вредоносных страниц, включая детскую порнографию, рекламу наркотиков, способы самоубийства и экстремистских материалов. Однако эксперты считают, что введение новых механизмов мониторинга трафика обусловлено необходимостью оперативно реагировать на появление зеркальных копий ранее заблокированных ресурсов и устранять уязвимости, возникающие вследствие усложнения структуры передаваемых данных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москалькова: Украина затягивает обмен военнопленными
- В Иране во время беспорядков повредили 250 школ и 300 мечетей
- «Ошибки возможны»: Россиянам объяснили массовую блокировку карт
- Армия России освободила Новопавловку и Павловку
- Уехали «лечить сопли»: Почему «скорые» опаздывают на экстренные вызовы
- Роскомнадзор использует новую нейросеть для блокировок уже в 2026 году
- Карпин допустил, что в будущем возглавит испанские «Реал Сосьедад» или «Сельту»
- Трамп заявил, что не обязан думать о мире, так как не получил Нобелевскую премию
- Врач рассказала, как часто можно есть колбасу и сосиски без риска развития рака
- Приставы передадут Лурье ключи от квартиры Долиной 19 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru