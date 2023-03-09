Роскомнадзор: начата проверка возможной утечки данных в Высшей школе экономики
Сотрудниками Роскомнадзора начата проверка информации СМИ о возможной утечке персональных данных сотрудников и выпускников в Высшей школе экономики, заявили в пресс-службе ведомства, передает агентство «Прайм».
Как отмечается, проверка организована после того, как в ВШЭ уведомили Роскомнадзор об инциденте в сроки, предусмотренные законом «О персональных данных».
Нормативный акт обязует, компании, допустившие утечку, в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор.
Ранее, как сообщала НСН, Минцифры прорабатывает вопрос о размере оборотного штрафа за утечку данных.
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