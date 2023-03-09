Роскомнадзор: начата проверка возможной утечки данных в Высшей школе экономики

НСН–«Культурный гид» Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов рассказал о музыке и поэтической жизни Москвы Музыкант отметил сибирскую группу «Otyken» Любителям поэзии Степанцов советует сходить в «Бункер на Лубянке» и «Пушкарёв» В Москве в пятницу выступят «Нейромонах Феофан», «Бахыт-Компот» и Юрий Лоза