Роскомнадзор: начата проверка возможной утечки данных в Высшей школе экономики

Сотрудниками Роскомнадзора начата проверка информации СМИ о возможной утечке персональных данных сотрудников и выпускников в Высшей школе экономики, заявили в пресс-службе ведомства, передает агентство «Прайм».

Как отмечается, проверка организована после того, как в ВШЭ уведомили Роскомнадзор об инциденте в сроки, предусмотренные законом «О персональных данных».

СМИ: Роскомнадзор проверит утечку данных сайта Агентства стратегических инициатив

Нормативный акт обязует, компании, допустившие утечку, в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор.

Ранее, как сообщала НСН, Минцифры прорабатывает вопрос о размере оборотного штрафа за утечку данных.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПроверкаУтечкаВШЭРоскомнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры