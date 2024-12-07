Роскомнадзор может ограничить доступ для восьми зарубежных провайдеров

До этого Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса из России, использующие шифрование TLS ECH при подключении к хостинг-провайдеру CloudFlare, сообщают СМИ со ссылкой на жалобы пользователей. Недавно были внесены изменения в протокол TLS ECH, которые не позволяют блокировать ресурсы и в целом мониторить трафик в Сети. Примеры таких блокировок встречаются также в Иране и Китае.

При этом в отрасли отмечают, что защиту CloudFlare используют не только для обхода блокировок, но и чтобы уберечь себя от DDoS-атак.

Использование госорганами VPN говорит о том, что они наконец-то озаботились вопросами безопасности, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко «Радиоточке НСН». Что касается обычных VPN, которыми пользуются россияне, он отметил, что Роскомнадзор блокирует сегодня те, которые не сотрудничают с Роскомнадзором, выявляется это все по трафику и достаточно оперативно.

