Роскомнадзор может ограничить доступ для восьми зарубежных провайдеров
Роскомнадзор может ограничить доступ для восьми зарубежных провайдеров, включая GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services In. и HostGator.com LLC, Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC и Hetzner Online GmbH, передает РИА Новости.
Отмечается, что иностранные компании не выполняли требования ведомства, включая подачу заявку на внесение в реестр. В службе пояснили, что в таком случае провайдеры не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям.
До этого Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса из России, использующие шифрование TLS ECH при подключении к хостинг-провайдеру CloudFlare, сообщают СМИ со ссылкой на жалобы пользователей. Недавно были внесены изменения в протокол TLS ECH, которые не позволяют блокировать ресурсы и в целом мониторить трафик в Сети. Примеры таких блокировок встречаются также в Иране и Китае.
При этом в отрасли отмечают, что защиту CloudFlare используют не только для обхода блокировок, но и чтобы уберечь себя от DDoS-атак.
Использование госорганами VPN говорит о том, что они наконец-то озаботились вопросами безопасности, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко «Радиоточке НСН». Что касается обычных VPN, которыми пользуются россияне, он отметил, что Роскомнадзор блокирует сегодня те, которые не сотрудничают с Роскомнадзором, выявляется это все по трафику и достаточно оперативно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru