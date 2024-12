Роскомнадзор может ограничить доступ для восьми зарубежных провайдеров, включая GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services In. и HostGator.com LLC, Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC и Hetzner Online GmbH, передает РИА Новости.

Отмечается, что иностранные компании не выполняли требования ведомства, включая подачу заявку на внесение в реестр. В службе пояснили, что в таком случае провайдеры не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям.