«Ждать подвох!»: Какие персональные данные чаще всего используют мошенники

«Речь может идти о данных из телеком-провайдеров, например, номерах телефонов. Также это могут быть данные из банков, в частности, информация о банковских счетах, операциях по этим счетам, остаткам на них на определенное число. Это может быть информация из государственных информационных систем, например, из ГИБДД, о регистрации автомобилей, из налоговой службы о доходах и финансовых операциях. Также злоумышленники могут использовать данные о принадлежащей гражданину недвижимости. Наверное, утверждение о том, что персональные данные всех россиян уже утекли, утрировано, речь идет не обо всех гражданах и не обо всех данных, но в целом ситуация серьезная, она вызывает озабоченность. Проблема не просто в том, что эти данные где-то содержатся, а в том, что эти данные из разных источников могут быть каким-то образом объединены, агрегированы, это даст потенциальным мошенникам гораздо больше возможностей. Как это может проявиться, пока можно только предполагать», — сказал Раевский.

Собеседник НСН добавил, что мошенники очень избирательны при поиске очередной жертвы.

«Скорее всего, у мошенников есть уже портрет типичного “клиента”, они уже знают, как его выбрать. Причем злоумышленники, к сожалению, не просто похищают деньги, но и каким-то образом убеждают своих жертв совершать противоправные и общественно опасные действия, которые могут стоить другим людям жизни и здоровья. Это совершенно иной, более высокий уровень общественной опасности», — отметил эксперт.

В заключение Раевский призвал соотечественников быть максимально бдительными и ждать подвоха от любой входящей коммуникации.

«К сожалению, утечки мы предотвратить никак не можем, потому что мы не распоряжаемся своими данными. Ими распоряжаются государственные или коммерческие организации, которым мы эти данные доверяем в силу удобства. Сейчас обсуждаются оборотные штрафы, которые, возможно, заставят эти организации более ответственно относиться к защите персональных данных. Нам надо просто быть внимательными и осознанными, все время ожидать подвоха от любого сообщения, от любого звонка, не забывать о том, что каждая входящая коммуникация может быть от мошенников», — подытожил он.

Ранее Раевский заявил, что взломать можно любую модель роутера, поэтому во избежание подобных ситуаций важно правильно его настроить, и в случае проблем обращаться к провайдеру. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

