Путин одобрил дистанционную продажу безрецептурных лекарств
В связи с распространением коронавирусной инфекции Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Глава государства также поручил решить вопрос о повышении ответственности за контрафакт. Российский лидер подчеркнул, что вопрос о дистанционной продаже лекарственных средств является очень важным для тех людей, которые остались на карантине дома вместе с семьями.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с распространением COVID-19. Как пишет Утро.ру, в их числе – принятие законопроекта, который разрешит заказ через интернет лекарств, отпускаемых без рецепта, а также их доставку.
Между тем, в России увеличилось количество заразившихся коронавирусной инфекцией. По последним данным, их 114 человек. Десять из них заразились COVID-19 внутри страны, не выезжая за границу. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, отмечает Ura.ru.
К слову, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен на лето 2021-го. Такое решение принято УЕФА. Как сообщается в Twitter футбольный союз Норвегии, соревнования состоятся с 11 июня по 11 июля следующего года. Ранее планировалось, чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, пишет «Свободная пресса».
Сегодня же, 17 марта, из-за COVID-19 РФС отменил все футбольные турниры под своей эгидой.
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