Путин одобрил дистанционную продажу безрецептурных лекарств

В связи с распространением коронавирусной инфекции Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Глава государства также поручил решить вопрос о повышении ответственности за контрафакт. Российский лидер подчеркнул, что вопрос о дистанционной продаже лекарственных средств является очень важным для тех людей, которые остались на карантине дома вместе с семьями.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с распространением COVID-19. Как пишет Утро.ру, в их числе – принятие законопроекта, который разрешит заказ через интернет лекарств, отпускаемых без рецепта, а также их доставку.

Между тем, в России увеличилось количество заразившихся коронавирусной инфекцией. По последним данным, их 114 человек. Десять из них заразились COVID-19 внутри страны, не выезжая за границу. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, отмечает Ura.ru.