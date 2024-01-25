Роскачество заявило об опасности для детей изделий из экокожи

Эксперты исследовали одежду из экокожи, в том числе изделия для детей, по 65 показателям качества, безопасности, достоверности маркировки. Нарушения выявили в товарах 18 марок из 20.

В частности, Роскачество заявило, что продукция брендов Mark Formelle, Gate31, Charuel, Savage, Lichi, Incity не соответствует техрегламенту по воздухопроницаемости. Однако эти требования не распространяются на товары осенне-зимнего ассортимента: брюки Neohit и Love Republic, лосины с флисом Laise Beauty, утепленные легинсы Elete. Кроме того, выяснилось, что одежда бренда Mayoral не соответствовала требованиям по индексу токсичности в водной среде.

Роскачество заключило, что в экокоже нет натуральных элементов, чаще всего ее основа — полиуретан и полиэстер. Изделия для детей не соответствуют требованиям по гигроскопичности.

«Это означает, что тело в них не будет "дышать", что приведет к "парниковому эффекту" и потливости. Ребенок ... может чувствовать дискомфорт, быстрее утомляться, что в итоге может привести к различным заболеваниям», — заключили специалисты.

Ранее в Роскачестве сообщили о выявлении кишечной палочки в восьми марках красной икры, напоминает телеканал «360».

