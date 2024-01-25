Роскачество заявило об опасности для детей изделий из экокожи
Одежда из экокожи не подходит для детей, ребенок может чувствовать дискомфорт, быстрее утомляться, что, в свою очередь, может спровоцировать различные заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
Эксперты исследовали одежду из экокожи, в том числе изделия для детей, по 65 показателям качества, безопасности, достоверности маркировки. Нарушения выявили в товарах 18 марок из 20.
В частности, Роскачество заявило, что продукция брендов Mark Formelle, Gate31, Charuel, Savage, Lichi, Incity не соответствует техрегламенту по воздухопроницаемости. Однако эти требования не распространяются на товары осенне-зимнего ассортимента: брюки Neohit и Love Republic, лосины с флисом Laise Beauty, утепленные легинсы Elete. Кроме того, выяснилось, что одежда бренда Mayoral не соответствовала требованиям по индексу токсичности в водной среде.
Роскачество заключило, что в экокоже нет натуральных элементов, чаще всего ее основа — полиуретан и полиэстер. Изделия для детей не соответствуют требованиям по гигроскопичности.
«Это означает, что тело в них не будет "дышать", что приведет к "парниковому эффекту" и потливости. Ребенок ... может чувствовать дискомфорт, быстрее утомляться, что в итоге может привести к различным заболеваниям», — заключили специалисты.
Ранее в Роскачестве сообщили о выявлении кишечной палочки в восьми марках красной икры, напоминает телеканал «360».
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