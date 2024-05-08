В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за лесного пожара рядом с городом
В Улан-Удэ введен режим ЧС, так как вблизи станции Дивизионная в Советском районе горит более 25 га леса, заявил мэр города Игорь Шутенков.
Он отметил, что принимаются все меры по локализации пожара, сейчас угрозы жилым домам и объектам экономики нет.
В микрорайоне Бурвод на окраине Улан-Удэ 20 апреля загорелись жилые дома в частном секторе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.
Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что в столице республики бушует пять лесных пожаров, на тушение уже направили 213 человек и 34 единицы техники, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru