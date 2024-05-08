В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за лесного пожара рядом с городом

В микрорайоне Бурвод на окраине Улан-Удэ 20 апреля загорелись жилые дома в частном секторе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что в столице республики бушует пять лесных пожаров, на тушение уже направили 213 человек и 34 единицы техники, передает «Радиоточка НСН».

