В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за лесного пожара рядом с городом

В Улан-Удэ введен режим ЧС, так как вблизи станции Дивизионная в Советском районе горит более 25 га леса, заявил мэр города Игорь Шутенков.

Он отметил, что принимаются все меры по локализации пожара, сейчас угрозы жилым домам и объектам экономики нет.

В Бурятии затопило более 470 приусадебных участков

В микрорайоне Бурвод на окраине Улан-Удэ 20 апреля загорелись жилые дома в частном секторе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что в столице республики бушует пять лесных пожаров, на тушение уже направили 213 человек и 34 единицы техники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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