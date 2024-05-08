Минэкономразвития: Годовая инфляция в России ускорилась до 7,81%

Инфляция в России на 6 мая составила 7,81% в годовом выражении, показатель превысил значения предыдущей недели, следует из обзора Минэкономразвития.

Как пишут авторы документа, за период с 3 по 6 мая в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,02%.

Путин заявил о постепенном замедлении инфляции в России

Годовая инфляция в России с 23 апреля по 2 мая замедлилась до 7,75% с 7,82%. Также сообщалось, что в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе рост цен замедлился до 0,12%.

До этого министерство повысило свой прогноз по инфляции в стране по итогу 2024 года с 4,5% до 5,1%.

Российским властям удаётся балансировать и поддерживать объём кредитования экономики и бороться с инфляцией, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он указал, что «объёмы кредитования растут, и темпы хорошие», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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