Минэкономразвития: Годовая инфляция в России ускорилась до 7,81%

Годовая инфляция в России с 23 апреля по 2 мая замедлилась до 7,75% с 7,82%. Также сообщалось, что в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе рост цен замедлился до 0,12%.

До этого министерство повысило свой прогноз по инфляции в стране по итогу 2024 года с 4,5% до 5,1%.

Российским властям удаётся балансировать и поддерживать объём кредитования экономики и бороться с инфляцией, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он указал, что «объёмы кредитования растут, и темпы хорошие», передает «Радиоточка НСН».

