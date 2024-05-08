Минэкономразвития: Годовая инфляция в России ускорилась до 7,81%
Инфляция в России на 6 мая составила 7,81% в годовом выражении, показатель превысил значения предыдущей недели, следует из обзора Минэкономразвития.
Как пишут авторы документа, за период с 3 по 6 мая в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,02%.
Годовая инфляция в России с 23 апреля по 2 мая замедлилась до 7,75% с 7,82%. Также сообщалось, что в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе рост цен замедлился до 0,12%.
До этого министерство повысило свой прогноз по инфляции в стране по итогу 2024 года с 4,5% до 5,1%.
Российским властям удаётся балансировать и поддерживать объём кредитования экономики и бороться с инфляцией, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он указал, что «объёмы кредитования растут, и темпы хорошие», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru