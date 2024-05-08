Росавиация: Аэропорт Элисты примет первый рейс 28 мая

Аэропорт Элисты начнет принимать рейсы с 28 мая, говорится в официальном сообщении Росавиации. Аэропорт возобновил работу с 3 мая.

Первый рейс состоится в аэропорт Жуковский Московской области, его совершит авиакомпания Red Wings. Затем рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю.

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До этого сообщалось, что правительство рассмотрит включение аэропорта Элисты в программу субсидирования полетов.

В столице Калмыкии аэропорт не функционировал с начала спецоперации России на Украине.

Ранее сообщалось, что авиакомпания из Таиланда Thai Airways намерена возобновить прямые рейсы в Россию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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