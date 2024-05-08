Росавиация: Аэропорт Элисты примет первый рейс 28 мая

До этого сообщалось, что правительство рассмотрит включение аэропорта Элисты в программу субсидирования полетов.

В столице Калмыкии аэропорт не функционировал с начала спецоперации России на Украине.

Ранее сообщалось, что авиакомпания из Таиланда Thai Airways намерена возобновить прямые рейсы в Россию, передает «Радиоточка НСН».

