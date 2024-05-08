Жителя Новосибирска оштрафовали на 350 тысяч за одобрение поджога военкомата

Жителя Новосибирска приговорили к штрафу в размере 350 тысяч рублей за одобрительный комментарий в соцсетях к публикации о поджоге военкомата в Красноярске. Приговор вынес Второй Восточный окружной военный суд Новосибирска. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

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Отмечается, что комментарий осужденный мужчина оставил в сентябре 2023 года со своего аккаунта в соцсетях. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием сети Интернет.

Ранее Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил двоих пятнадцатилетних подростков к двум и четырем годам воспитательной колонии за совершение теракта на железной дороге по предварительному сговору.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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