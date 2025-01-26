Роскачество: За продажу банковской карты грозит уголовное преследование

При этом отмечается, что россияне, продающие свои собственные банковские карты, часто становятся жертвами мошенников. Известно, что в некоторых чатах иногда встречаются предложения о покупке банковских карт. Однако после снятия средств с карты мошенники могут оформить кредит на гражданина.

В Роскачестве также уточнили, что, когда человек устраивается на работу, служба безопасности организации может обнаружить его участие в мошеннической схеме. В связи с этим гражданину могут отказать в предоставлении должности, либо даже начать в отношении него уголовное преследование.

Ранее RT сообщил, что в 2025 году российские власти собираются ввести ряд мер для защиты граждан от телефонных мошенников, в том числе в России заработают поправки к федеральным законам «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)».

