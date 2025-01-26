Роскачество: За продажу банковской карты грозит уголовное преследование
В России продажа банковской карты грозит уголовным преследованием. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные центра финансовой экспертизы Роскачества.
При этом отмечается, что россияне, продающие свои собственные банковские карты, часто становятся жертвами мошенников. Известно, что в некоторых чатах иногда встречаются предложения о покупке банковских карт. Однако после снятия средств с карты мошенники могут оформить кредит на гражданина.
В Роскачестве также уточнили, что, когда человек устраивается на работу, служба безопасности организации может обнаружить его участие в мошеннической схеме. В связи с этим гражданину могут отказать в предоставлении должности, либо даже начать в отношении него уголовное преследование.
Ранее RT сообщил, что в 2025 году российские власти собираются ввести ряд мер для защиты граждан от телефонных мошенников, в том числе в России заработают поправки к федеральным законам «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru