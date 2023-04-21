Роскачество: выросло число фейковых сообщений, предлагающих высокооплачиваемую работу

Мошенники приступили к активной рассылке смс-сообщений с предложениями о работе. Они предлагают переходить по ссылкам, обещая ежедневную зарплату в 50 тысяч рублей. Об этом рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества, сообщает «Газета.Ru»

Как пояснил глава Центра Сергей Бодров, крупные и известные компании этим заниматься не станут.