Роскачество: выросло число фейковых сообщений, предлагающих высокооплачиваемую работу

Мошенники приступили к активной рассылке смс-сообщений с предложениями о работе. Они предлагают переходить по ссылкам, обещая ежедневную зарплату в 50 тысяч рублей. Об этом рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества, сообщает «Газета.Ru»

Как пояснил глава Центра Сергей Бодров, крупные и известные компании этим заниматься не станут.

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По его словам, цель злоумышленников – заполучить деньги, личную информацию или бесплатный труд.

Телефонные номера они берут из баз данных, предлагаемых за плату на теневых форумах.

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина считает, что фейковые сообщения зачастую написаны с ошибками. В них, как правило, указаны нечеткие контактные данные.

«В описании таких сообщений почти всегда указаны размытые трудовые обязанности, зато зарплата — в разы выше средней рыночной», - предупредила специалист.

Ранее в «Яндексе» заявили о мошеннических звонках от якобы сотрудников сервиса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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