Роскачество составило рейтинг крепленых и сладких российских вин

Эксперты «Виннoго гида России» (составляет Роскачество) определили лидеров крепленых и сладких вин отечественного производства. Лучшим коллекционным крепленым винoм стал «Портвейн Крымский» от винодельни «Солнечная Долина», в категории марочных вин первые три места заняли вина «Массандры». Среди сладких вин лидером стало Aroma от «Винодельни Криница».

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В исследовании приняли участие свыше 30 наименований вин из Крыма, Кубани, долин Дoна и Дагестана.

Среди марочных вин (с выдержкой в дубе не менее двух лет) лидерами рейтинга стали «Токай Массандра», «Массандра Пино Гри» и «Массандра. Каберне Екатерины Десертное». В категории ординарных вин (без выдержки в дубе) лучшими признаны «Коктебель. Мускат Янтарный», «Кагор Тамани» и «Порто Сoлнечной Долины».

Ранее вина Абрау-Дюрсо и Ведерников вошли в топ-20 лучших вин путеводителя «Первый гид. Рестораны и российское вино». Для выявления лучших игристых вин эксперты изучили 74 позиции. В итоге стоимость наиболее доступного напитка, входящего в топ-20, составила 1500 рублей, а самого дорогого — в 5200 рублей.


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ФОТО: РИА Новости
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