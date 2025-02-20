Роскачество составило рейтинг крепленых и сладких российских вин
Эксперты «Виннoго гида России» (составляет Роскачество) определили лидеров крепленых и сладких вин отечественного производства. Лучшим коллекционным крепленым винoм стал «Портвейн Крымский» от винодельни «Солнечная Долина», в категории марочных вин первые три места заняли вина «Массандры». Среди сладких вин лидером стало Aroma от «Винодельни Криница».
В исследовании приняли участие свыше 30 наименований вин из Крыма, Кубани, долин Дoна и Дагестана.
Среди марочных вин (с выдержкой в дубе не менее двух лет) лидерами рейтинга стали «Токай Массандра», «Массандра Пино Гри» и «Массандра. Каберне Екатерины Десертное». В категории ординарных вин (без выдержки в дубе) лучшими признаны «Коктебель. Мускат Янтарный», «Кагор Тамани» и «Порто Сoлнечной Долины».
Ранее вина Абрау-Дюрсо и Ведерников вошли в топ-20 лучших вин путеводителя «Первый гид. Рестораны и российское вино». Для выявления лучших игристых вин эксперты изучили 74 позиции. В итоге стоимость наиболее доступного напитка, входящего в топ-20, составила 1500 рублей, а самого дорогого — в 5200 рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доля желающих уехать из России за границу на ПМЖ сократилась до 5%
- В Раде призвали Зеленского отказаться от участия в выборах, чтобы спасти страну
- Конгресс США потребовал от Зеленского прекратить критику Трампа
- Роскачество составило рейтинг крепленых и сладких российских вин
- В США впервые за пять лет от гриппа умерли больше людей, чем от COVID
- СМИ: Задержанного по делу о растрате челябинского министра увезли в Москву
- Россиянин получил 18 лет за сотрудничество с украинской разведкой
- Канье Уэст осознал, что он не нацист
- Названы самые популярные российские клипы «нулевых»
- Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 80 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru