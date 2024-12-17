СМИ: В России выбрали 20 лучших игристых вин отечественного производства

Уточняется, что лучшие вина определяли 16 ведущих экспертов. Итоговый перечень включает восемь категорий, в том числе «игристые 2025», «розовые игристые», «розовые», «недорогие красные», «шардоне», «пино нуары», «оранжевые» и «петнаты».

Для выявления лучших игристых вин эксперты изучили 74 позиции. В итоге стоимость наиболее доступного напитка, входящего в топ-20, составила 1500 рублей, а самого дорогого — в 5200 рублей.

Ранее сообщалось, что производство игристых вин в России за девять месяцев 2024 года выросло на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. С января по сентябрь выпущено 11,1 миллиона декалитров этого алкогольного напитка, напоминает «Радиоточка НСН».

