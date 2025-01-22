Роскачество рассказало, как выявить фальшивки среди банковских приложений

Мошенники активно пользуются тем, что официальных банковских приложений крупных банков нет в магазинах приложений на смартфонах, рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества.

Эксперты отмечают, что фейковое приложение можно определить по негативным отзывам, а также по грамматическим и орфографическим ошибкам в описании приложения.