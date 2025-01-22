Роскачество рассказало, как выявить фальшивки среди банковских приложений

Мошенники активно пользуются тем, что официальных банковских приложений крупных банков нет в магазинах приложений на смартфонах, рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества.

Эксперты отмечают, что фейковое приложение можно определить по негативным отзывам, а также по грамматическим и орфографическим ошибкам в описании приложения.

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Более того, зачастую в название банка добавляется какое-то слово, а дизайн полностью копирует оригинальную версию.

Сегодня на официальных сайтах банков представлена информация о последних доступных приложениях. При необходимости можно прийти в офис банка, чтобы установить оригинальное приложение, эксперты советую не скачивать приложения, которые могут быть вредоносными или, скорее всего, направлены на кражу личных данных клиента.

Мошенники в последние месяцы все чаще используют свои схемы против детей, они выработали три варианта обмана несовершеннолетних – звонки под видом правоохранителей, фейковые предложения в играх, а также использование программы удаленного доступа, сообщили ранее в пресс-службе ВТБ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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