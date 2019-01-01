Роскачество раскрыло секрет классической окрошки

Как сообщает Москва 24, эксперты Роскачества рекомендуют окрошку желающим устроить себе разгрузочные дни, при этом готовить её в данном случае советуют без колбасы.

Напомним, что в мае на приготовление окрошки россиянам пришлось бы потратить 420 рублей, на 9 процентов больше, чем годом ранее. Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в свою очередь объяснил НСН подорожание окрошки тем, что большую роль в ее приготовлении играет сезонный товар.

