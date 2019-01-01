Роскачество раскрыло секрет классической окрошки
Классическая окрошка готовится на квасе, а не на кефире, заявили эксперты Роскачества.
«В классический вариант рецепта окрошки входят: картофель, яйца, огурцы, редис, укроп, зеленый лук, сметана для заправки и, конечно, квас», — цитирует АГН Москва сообщение пресс-службы Роскачества.
Специалисты отметили, что главное в приготовлении окрошки – использовать качественные продукты.
Как сообщает Москва 24, эксперты Роскачества рекомендуют окрошку желающим устроить себе разгрузочные дни, при этом готовить её в данном случае советуют без колбасы.
Напомним, что в мае на приготовление окрошки россиянам пришлось бы потратить 420 рублей, на 9 процентов больше, чем годом ранее. Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в свою очередь объяснил НСН подорожание окрошки тем, что большую роль в ее приготовлении играет сезонный товар.
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