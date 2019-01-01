Каждый второй россиянин закупается только по акциям
Более половины россиян (50,6%) покупают товары только со скидками. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Ipsos Comcon, о котором пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что годом ранее этот показатель был на уровне 45 процентов, а в 2016 году – 41 процента.
Эксперты утверждают, что рост числа приобретающих товары только по акциям россиян связан с падением доходов населения, а также со снижением индекса потребительского доверия.
Ранее научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал НСН, что недовольство россиян своими доходами связано не с низкими зарплатами, а с ожиданиями граждан.
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