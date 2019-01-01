Каждый второй россиянин закупается только по акциям

Более половины россиян (50,6%) покупают товары только со скидками. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Ipsos Comcon, о котором пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что годом ранее этот показатель был на уровне 45 процентов, а в 2016 году – 41 процента.