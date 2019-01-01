Союз потребителей назвал причину подорожания окрошки
Глава Союза потребителей России рассказал НСН, почему привыкшие к росту цен россияне чувствуют себя неуютно.
В мае на приготовление окрошки россиянам придется потратить 420 рублей, что на 9 процентов больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Такском». В расчете стоимости популярного у россиян холодного супа использовался классический рецепт на литр кваса. Отмечается, что за прошедшие 12 месяцев больше всего подорожали огурцы, сметана, лук и укроп их стоимость выросла на 10-12 процентов. В Минсельхозе отметили, что на себестоимость плодоовощной продукции оказывали влияние рост цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, удобрения, общехозяйственные расходы и другие факторы.
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в свою очередь объяснил НСН подорожание окрошки тем, что большую роль в ее приготовлении играет сезонный товар.
«Большую долю в стоимости окрошки занимают овощи, товар сезонный. Новые овощи еще не подошли, запасы урожая прошлого года по-видимому заканчиваются. Это обычно сказывается в такой сезон на ценах на овощи», — отметил он.
Глава Союза потребителей добавил, что в целом, цены всегда растут, а падают крайне редко и совсем ненадолго. Однако российские потребители чувствуют себя некомфортно не из-за этого, отметил собеседник НСН.
«Проблема потребителя не столько в том, что растут цены, мы к этому привыкли, это всегда так было, а в том, что не растут доходы. Они раньше росли опережающими темпами, и люди чувствовали себя вполне уверенно и считали, что жить становится все лучше. Когда реальные доходы остановились, а то и падают, конечно, люди чувствуют себя неуютно и уже даже не очень надеются, что что-то изменится. Перспективы какой-то хорошей пока не видно», — посетовал Пётр Шелищ.
По его словам, первыми кандидатами на дальнейший рост цен по традиции будут малоэластичные товары, которые трудно заменить другими продуктами. В их числе хлебобулочные изделия, крупы, молочные продукты, овощи и картофель.
Ранее исследование Россельхознадзора показало, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт на российских прилавках был фальсификатом. Пётр Шелищ заявил в эфире НСН, что уберечься от фальсификата россияне никак не могут и уже привыкли за него переплачивать
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