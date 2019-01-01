Союз потребителей назвал причину подорожания окрошки

В мае на приготовление окрошки россиянам придется потратить 420 рублей, что на 9 процентов больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Такском». В расчете стоимости популярного у россиян холодного супа использовался классический рецепт на литр кваса. Отмечается, что за прошедшие 12 месяцев больше всего подорожали огурцы, сметана, лук и укроп их стоимость выросла на 10-12 процентов. В Минсельхозе отметили, что на себестоимость плодоовощной продукции оказывали влияние рост цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, удобрения, общехозяйственные расходы и другие факторы.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в свою очередь объяснил НСН подорожание окрошки тем, что большую роль в ее приготовлении играет сезонный товар.

«Большую долю в стоимости окрошки занимают овощи, товар сезонный. Новые овощи еще не подошли, запасы урожая прошлого года по-видимому заканчиваются. Это обычно сказывается в такой сезон на ценах на овощи», — отметил он.

Глава Союза потребителей добавил, что в целом, цены всегда растут, а падают крайне редко и совсем ненадолго. Однако российские потребители чувствуют себя некомфортно не из-за этого, отметил собеседник НСН.