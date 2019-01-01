Роскачество проверило мультизерновой хлеб

В рамках проверки были изучены образцы хлеба марок «Хлебный дом», «Черёмушки», «Ржаной край», «Хлебозавод 28», «ВкусВилл», «Доволя Вкусное счастье», Granum, Inter Europol, Fazer, «Бутерхлеб», а также «Ваш хлеб».

Исследование показало, что весь хлеб совершенно безопасен. В образцах не было обнаружено пестицидов, ГМО, плесени, микотоксинов, а также патогенных микроорганизмов, бактерий кишечной палочки или возбудителей картофельной болезни. Кроме того, содержание тяжёлых металлов не превышало предельно допустимый уровень. Вкус, цвет и запах выпечки также соответствовали нормам.

Как отмечает РИА ФАН, единственное замечание экспертов было направлено на крошковатость и плотность мякиша некоторых изделий. Однако это не является нарушением обязательных стандартов.

В Роскачестве также отметили, что мультизерновой хлеб полезнее обычного, но предупредили о повышенном содержании в нем соли.

Ранее в Роскачестве заявили, что клубника, которую продают в магазинах и на рынках, это не клубника, а земляника. Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин в эфире НСН подтвердил, что под видом клубники продают землянику.



