Роскачество проверило мультизерновой хлеб
Специалисты «Роскачества» провели проверку мультизернового хлеба. В исследовании рассматривалась продукция 11 торговых марок стоимостью от 38 до 196 рублей. Как сообщает kp.ru, специалисты изучали изделия по 211 показателям.
Уточняется, что исследование проводилось на основании проекта нового стандарта. Он был разработан научно-исследовательским институтом хлебопекарной промышленности специально для такой продукции, пишет RT.
В рамках проверки были изучены образцы хлеба марок «Хлебный дом», «Черёмушки», «Ржаной край», «Хлебозавод 28», «ВкусВилл», «Доволя Вкусное счастье», Granum, Inter Europol, Fazer, «Бутерхлеб», а также «Ваш хлеб».
Исследование показало, что весь хлеб совершенно безопасен. В образцах не было обнаружено пестицидов, ГМО, плесени, микотоксинов, а также патогенных микроорганизмов, бактерий кишечной палочки или возбудителей картофельной болезни. Кроме того, содержание тяжёлых металлов не превышало предельно допустимый уровень. Вкус, цвет и запах выпечки также соответствовали нормам.
Как отмечает РИА ФАН, единственное замечание экспертов было направлено на крошковатость и плотность мякиша некоторых изделий. Однако это не является нарушением обязательных стандартов.
В Роскачестве также отметили, что мультизерновой хлеб полезнее обычного, но предупредили о повышенном содержании в нем соли.
Ранее в Роскачестве заявили, что клубника, которую продают в магазинах и на рынках, это не клубника, а земляника. Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин в эфире НСН подтвердил, что под видом клубники продают землянику.
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