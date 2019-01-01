Грудинин рассказал, как отличить клубнику от земляники
Директор подмосковного совхоза имени Ленина в эфире НСН подтвердил, что под видом клубники продают землянику.
Клубника, которую продают в магазинах и на рынках, это не клубника, а земляника. С таким заявлением выступили эксперты Роскачества. По их словам, это сорт земляники ананасной или крупноплодной. При этом специалисты рекомендовали выбирать землянику, выращенную в южных регионах России или в странах ближнего зарубежья (например, в Белоруссии).
Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин в эфире НСН подтвердил, что под видом клубники продают землянику.
«Все, что вы покупаете в магазинах и растет на дачах, это земляника садовая. Это как раз то, что у нас в России все называют клубникой. Отличаются клубника от земляники тем, что у клубники ягоды над листьями, а у земляники – под листьями. Земляника бывает лесная и садовая. У нас привыкли называть лесную ягоду земляникой, хотя она может быть и клубникой, а все, что растет на огородах, – клубникой, хотя это на самом деле все земляника. Клубники в мире – не больше 5%. Она более сухая, более сладкая. А 95% - это земляника садовая или земляника лесная. Граждане привыкли называть ее клубникой. Мы уже замучились объяснять - пишем на ценниках «земляника (клубника)», чтоб не приставали». – сказал он.
Аграрий объяснил, как лучше выбирать землянику. «Она вся настоящая. Другое дело, что некоторые обрабатывают, чтобы она не гнила. И лучше есть ягоду в сезон. В Москве сейчас начался сезон местной земляники. Вот ее нужно есть сейчас. При выборе ягоды смотрите на плодоножку. Если она свежая, не завядшая, то, скорее всего, ее сорвали только что. Значит, местная. Если завядшая, видно, что несколько дней лежит, то, скорее всего, это импортная. Нашу ягоду как правило не охлаждают, она не холодная. Она теплая и продается в течение одного дня», - пояснил он.
Ранее Павел Грудинин в эфире НСН рассказал о пользе клубники.
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