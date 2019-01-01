Грудинин рассказал, как отличить клубнику от земляники

Клубника, которую продают в магазинах и на рынках, это не клубника, а земляника. С таким заявлением выступили эксперты Роскачества. По их словам, это сорт земляники ананасной или крупноплодной. При этом специалисты рекомендовали выбирать землянику, выращенную в южных регионах России или в странах ближнего зарубежья (например, в Белоруссии).

Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин в эфире НСН подтвердил, что под видом клубники продают землянику.

«Все, что вы покупаете в магазинах и растет на дачах, это земляника садовая. Это как раз то, что у нас в России все называют клубникой. Отличаются клубника от земляники тем, что у клубники ягоды над листьями, а у земляники – под листьями. Земляника бывает лесная и садовая. У нас привыкли называть лесную ягоду земляникой, хотя она может быть и клубникой, а все, что растет на огородах, – клубникой, хотя это на самом деле все земляника. Клубники в мире – не больше 5%. Она более сухая, более сладкая. А 95% - это земляника садовая или земляника лесная. Граждане привыкли называть ее клубникой. Мы уже замучились объяснять - пишем на ценниках «земляника (клубника)», чтоб не приставали». – сказал он.