Роскачество рассказало, чем утолять жажду в жару

Роскачество рассказало, какие напитки лучше всего пить в жаркую погоду. Специалисты отметили, что от сладких напитков нужно отказаться. Они советуют употреблять побольше воды и чая, чтобы избежать обезвоживания, сообщает Москва 24.

Воду лучше покупать не в пластике, а в стеклянных бутылках – так она дольше сохраняет полезные свойства.

Утолять жажду можно также квасом, передают argumenti.ru. При его производстве не должны использоваться красители, подсластители и усилители вкуса.

Ранее шеф-повар Константин Ивлев в эфире НСН рассказал о «правильной» окрошке на лето.











