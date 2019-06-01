Роскачество рассказало, чем утолять жажду в жару
Роскачество рассказало, какие напитки лучше всего пить в жаркую погоду. Специалисты отметили, что от сладких напитков нужно отказаться. Они советуют употреблять побольше воды и чая, чтобы избежать обезвоживания, сообщает Москва 24.
Воду лучше покупать не в пластике, а в стеклянных бутылках – так она дольше сохраняет полезные свойства.
Утолять жажду можно также квасом, передают argumenti.ru. При его производстве не должны использоваться красители, подсластители и усилители вкуса.
Ранее шеф-повар Константин Ивлев в эфире НСН рассказал о «правильной» окрошке на лето.
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