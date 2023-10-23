Роскачество предупредило о рисках использования купленных в Сети промокодов
Промокодам, купленным в интернете, можно доверять в 90% случаев, но перед сделкой следует удостовериться в актуальности предложений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
Как отметили в организации, сервисы по продаже промокодов существуют давно и часто позволяют покупателям сэкономить, однако всегда есть риск быть обманутым.
«В 90% случаев объявлениям о покупке промокодов на известных площадках и досках объявлений доверять можно, но перепроверять. Прежде всего нужно удостовериться, что такая организация вообще существует, что акция со скидками там действительно сейчас проходит или актуальна, и что деньги продавцу нужно заплатить после применения скидки», — указал глава направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко.
При этом не следует переходить по ссылкам для оплаты от продавца и не сообщать данные карты и коды из смс-сообщений.
Перед покупкой промокода стоит проверить на сайте или по телефону горячей линии компании, действуют ли сейчас купоны и скидки. Также специалисты советуют обращать внимание на рейтинг продавца кодов, его профиль и отзывы.
Ранее в Роскачестве рекомендовали хранить летние вещи до начала следующего сезона в сухом и темном проветриваемом месте, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru