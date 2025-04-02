Россиянам объяснили, как действовать при находке банковской карты
Если человек нашел банковскую карту, то лучше всего обратиться в банк, который ее выпустил. Об этом сообщили RT со ссылкой на Роскачество. В ведомстве отметили, что такие ситуации требуют строгого соблюдения норм этикета и законодательства.
Так, лучше всего сразу отнести карту в ближайшее отделение банка, который ее выпустил, и сообщить, что она найдена бесхозной.
Самое важное – не пытаться использовать найденную карту, так как это является уголовно наказуемым деянием. Также нельзя пытаться найти владельца карты через социальные сети, публикуя фото карты. Это нарушает конфиденциальность данных. Помимо прочего, не стоит и хранить карту у себя «на всякий случай».
Ранее Минцифры сообщили, что на «Госуслугах» стал доступным сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru