Путин подписал закон о защите россиян от телефонных мошенников
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян о телефонных и кибермошенников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Закон предусматривает возможность установки самозапрета на дистанционное оформление сим-карт, на международные звонки, спам-обзвоны и СМС-рассылки.
Органам госвласти, банкам, операторам связи и цифровым платформам будет запрещено общаться с гражданами с использованием зарубежных мессенджеров, а у звонков появится маркировка, информирующая россиян о том, какая организация ему звонит.
ТАкже законом предусмотрено создание специальной системы, в которую будут вносить информацию о мошенниках. Банки будут обязаны распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы.
Ранее компания StormWall провела исследование и выяснила, что Россия впервые вошла в ТОП-3 стран по объёму вредоносного интернет-трафика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Советник главы ДНР: Российская армия отбила атаку ВСУ в Часовом Яре
- Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
- Путин предоставил многодетным родителям бесплатную юридическую помощь
- В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту убийства амурского тигра
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 180 солдат и два БТР
- Картину Жан-Мишеля Баскии продали за $14,5 миллиона
- Любимова рассказала об успехах российского кинематографа
- Ученые доказали безопасность щелчков в пальцах в плане артрита
- Российские таможенники пресекли контрабанду трех килограммов ртути
- Путин подписал закон о защите россиян от телефонных мошенников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru