Путин подписал закон о защите россиян от телефонных мошенников

Закон предусматривает возможность установки самозапрета на дистанционное оформление сим-карт, на международные звонки, спам-обзвоны и СМС-рассылки.

Органам госвласти, банкам, операторам связи и цифровым платформам будет запрещено общаться с гражданами с использованием зарубежных мессенджеров, а у звонков появится маркировка, информирующая россиян о том, какая организация ему звонит.

ТАкже законом предусмотрено создание специальной системы, в которую будут вносить информацию о мошенниках. Банки будут обязаны распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы.

Ранее компания StormWall провела исследование и выяснила, что Россия впервые вошла в ТОП-3 стран по объёму вредоносного интернет-трафика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

