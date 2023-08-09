Роскачество обнаружило сальмонеллы и листерии в курином фарше
Сальмонеллы и бактерии группы кишечной палочки обнаружили в курином фарше, который продается в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
Ведомство исследовало 18 торговых марок фарша из десяти субъектов РФ. Специалисты проверяли продукцию по 86 показателям безопасности, качества, органолептических характеристик, достоверности маркировки.
«Были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести», — указали в Роскачестве.
Отмечается, что 11 из исследованных позиций не соответствуют нормам по микробиологическим показателям. У марок «Азбука вкуса», «Рококо», SPAR, «Перекресток», «Мясновъ», «Чернышихинское мясо», «Ярославский бройлер» зафиксировали превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. В фарше «Троекурово», «Каждый день» и «Чернышихинское мясо» обнаружили бактерии группы кишечных палочек. Кроме того, в продукции марок «Своя», «ВкусВилл», «Чернышихинское мясо», «Ярославский бройлер» выявили патогенные микроорганизмы, в частности, сальмонеллы, в фарше «Троекурово» и «Перекресток» нашли листерии, а в продукции «Мираторга», — незаявленную на маркировке клетчатку.
В Роскачестве указали, что высококачественными были признаны лишь товары марок «Петелинка» и «Мясницкий ряд».
Ведомство уведомило производителей об итогах исследования, бизнес начал корректирующие мероприятия, в том числе меры по предотвращению развития патогенных микроорганизмов, дополнительные проверки и лабораторные испытания.
Ранее в Роскачестве сообщили, что в 2024 году в России планируют ввести ГОСТ на школьную форму, напоминает RT. Эксперты представят окончательную редакцию стандарта во втором полугодии следующего года, пишет Ura.ru.
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