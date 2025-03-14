Росавиация сообщила об ограничении работы аэропортов Внуково и Калуга
14 марта 202507:32
Работу двух аэропортов в Москве и Калуге ограничили для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения введены на работу аэропортов: Внуково (код ИКАО: UUWW) – с 06:13 мск; Калуга (Грабцево; ИКАО: UUBC) – с 05:25 мск», - написал пресс-секретарь в Telegram.
Авиагавани временно прекратили принимать и отправлять самолеты.
Ранее такие ограничения вводились в аэропорту Сочи, меры были призваны обеспечить безопасность полетов, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация сообщила об ограничении работы аэропортов Внуково и Калуга
- Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии
- Вэнс: Байден проспал свое президентство, США руководила его жена
- СМИ: Самолет Уиткоффа вылетел из Москвы
- Обломки БПЛА упали на резервуар на Туапсинском НПЗ
- СМИ: США обсуждают с Москвой и Берлином покупку «Северных потоков»
- СМИ: Россия не желает видеть Келлога на переговорах по Украине
- Трамп: США обсуждают с Киевом земли, которые были потеряны по итогам конфликта
- СМИ: США будут поставлять Киеву модернизированные GLSDB
- ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru