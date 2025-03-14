Росавиация сообщила об ограничении работы аэропортов Внуково и Калуга

Работу двух аэропортов в Москве и Калуге ограничили для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения введены на работу аэропортов: Внуково (код ИКАО: UUWW) – с 06:13 мск; Калуга (Грабцево; ИКАО: UUBC) – с 05:25 мск», - написал пресс-секретарь в Telegram.

Авиагавани временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

Ранее такие ограничения вводились в аэропорту Сочи, меры были призваны обеспечить безопасность полетов, напоминает Ura.ru.

