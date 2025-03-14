ПВО уничтожила четыре летевших на Москву беспилотника

Военные отразили атаку четырех беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ПВО уничтожила над территорией России 77 украинских беспилотников

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», - написал градоначальник в Telegram.

На месте падения обломков аппаратов находятся экстренные службы.

Во вторник, 11 марта, средства ПВО уничтожили 91 беспилотник ВСУ в Московской области, напоминает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОСергей СобянинМоскваБеспилотники

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