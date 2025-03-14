ПВО уничтожила четыре летевших на Москву беспилотника
14 марта 202507:42
Военные отразили атаку четырех беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», - написал градоначальник в Telegram.
На месте падения обломков аппаратов находятся экстренные службы.
Во вторник, 11 марта, средства ПВО уничтожили 91 беспилотник ВСУ в Московской области, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru