Вэнс: Байден проспал свое президентство, США руководила его жена
14 марта 202506:35
Бывший американский лидер Джо Байден проспал свой срок, сообщил Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, американской администрацией руководила его супруга. Отмечается, что последствием такого управления стала катастрофическая ситуация в экономике - в торговле США дефицит достигает 1 трлн долларов.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, кому принадлежал кокаин в Белом доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru