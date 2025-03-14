Вэнс: Байден проспал свое президентство, США руководила его жена

Бывший американский лидер Джо Байден проспал свой срок, сообщил Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Рютте и Трамп в ходе встречи пошутили над Байденом

По его словам, американской администрацией руководила его супруга. Отмечается, что последствием такого управления стала катастрофическая ситуация в экономике - в торговле США дефицит достигает 1 трлн долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, кому принадлежал кокаин в Белом доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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