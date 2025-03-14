На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1
14 марта 202507:58
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке. Об этом заявили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
«Землетрясение произошло на глубине 42 км... Эпицентр находился в 94 км от Петропавловска-Камчатского», - указали в ведомстве.
По данным сейсмологов, в отдельных районах города могли ощущаться подземные толчки силой до четырех баллов.
Ранее землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Туапсинском районе Краснодарского края, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru