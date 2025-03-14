На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке. Об этом заявили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Землетрясение произошло на глубине 42 км... Эпицентр находился в 94 км от Петропавловска-Камчатского», - указали в ведомстве.

По данным сейсмологов, в отдельных районах города могли ощущаться подземные толчки силой до четырех баллов.

Ранее землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Туапсинском районе Краснодарского края, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКамчатка

Горячие новости

Все новости

партнеры