Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимира Путина провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем Совета министров Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает Кремль.
Отмечается, что российский лидер поздравил власти и население Саудовской Аравии со священным месяцем Рамадан. Стороны обсудили взаимодействие в рамках «ОПЕК плюс», подчеркнув значимость такого формата для стабильности глобального нефтяного рынка, сохранения баланса спроса и предложения в интересах производителей и потребителей.
«С учетом проведенных на территории Королевства международных контактов Мухаммед Бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса, а также выразил готовность... всячески способствовать нормализации российско-американских отношений», - отметили в Кремле.
Путин высоко оценил посреднические усилия Эр-Рияда, поблагодарив собеседника за создание благоприятных условий для проведения переговоров представителей России и США 18 февраля.
Лидеры двух стран подтвердили настрой на развитие российско-саудовского сотрудничества в «дружественном и конструктивном ключе».
Ранее Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация сообщила об ограничении работы аэропортов Внуково и Калуга
- Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии
- Вэнс: Байден проспал свое президентство, США руководила его жена
- СМИ: Самолет Уиткоффа вылетел из Москвы
- Обломки БПЛА упали на резервуар на Туапсинском НПЗ
- СМИ: США обсуждают с Москвой и Берлином покупку «Северных потоков»
- СМИ: Россия не желает видеть Келлога на переговорах по Украине
- Трамп: США обсуждают с Киевом земли, которые были потеряны по итогам конфликта
- СМИ: США будут поставлять Киеву модернизированные GLSDB
- ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru