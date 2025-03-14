Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимира Путина провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем Совета министров Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает Кремль.

Отмечается, что российский лидер поздравил власти и население Саудовской Аравии со священным месяцем Рамадан. Стороны обсудили взаимодействие в рамках «ОПЕК плюс», подчеркнув значимость такого формата для стабильности глобального нефтяного рынка, сохранения баланса спроса и предложения в интересах производителей и потребителей.

«С учетом проведенных на территории Королевства международных контактов Мухаммед Бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса, а также выразил готовность... всячески способствовать нормализации российско-американских отношений», - отметили в Кремле.

Путин высоко оценил посреднические усилия Эр-Рияда, поблагодарив собеседника за создание благоприятных условий для проведения переговоров представителей России и США 18 февраля.

Лидеры двух стран подтвердили настрой на развитие российско-саудовского сотрудничества в «дружественном и конструктивном ключе».

Ранее Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, напоминает Ura.ru.

