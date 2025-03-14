Во Внуково и аэропорту Калуги отменили ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Калуга (Грабцево) сняты. Об этом написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Меры вводились утром 14 марта, напоминает Ura.ru. Ограничения, призванные обеспечить безопасность полетов, были отменены в 07:27 мск.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы “ушли” семь самолетов, выполнявших рейсы во Внуково», - сообщил пресс-секретарь.
Позже Кореняко уточнил, что четыре из семи бортов приземлились на запасном аэродроме, еще три рейса решили совершить посадку во Внуково.
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