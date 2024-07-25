Роскачество обнаружило опасные бактерии в рыбном паштете

Роскачество проверило 16 торговых марок рыбных риетов по 89 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Так, в риетах «Путина» нашли бактерии Bacillus cereus, которые могут вызывать симптомы пищевого отравления у людей со слабым иммунитетом. В продукции девяти марок выявили видовую подмену рыбы. Это «Балтийский берег», «Самокат», «Авача», «Вкусвилл», «О’Кей», «Ашан», «Из лавки», «Лунское море» и «Мирамар». Несколько производителей заменили треску на более дешевый минтай, а другие вместо форели и кеты положили горбушу или добавили ее дополнительно.

В паштете из торговой сети «Лента» выявили повышенное количество микроорганизмов, связанное с теплообработкой товара после расфасовки. Отмечается, что при несоблюдении режимов пастеризации продукты могут быстро портиться.



В Роскачестве отметили, что не в одном товаре не нашли бактерии кишечной палочки, стафилококки и сальмонеллы, а также плесень и дрожжи.



Ранее в Москве суд отправил под домашний арест Элдара Сардарова - владельца лавки с шаурмой, продукция которой вызвала массовое отравление, напоминает РЕН ТВ.

