Роскачество обнаружило опасные бактерии в рыбном паштете
Роскачество обнаружило опасные бактерии в рыбном паштете, сообщили в ведомстве.
Роскачество проверило 16 торговых марок рыбных риетов по 89 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Так, в риетах «Путина» нашли бактерии Bacillus cereus, которые могут вызывать симптомы пищевого отравления у людей со слабым иммунитетом. В продукции девяти марок выявили видовую подмену рыбы. Это «Балтийский берег», «Самокат», «Авача», «Вкусвилл», «О’Кей», «Ашан», «Из лавки», «Лунское море» и «Мирамар». Несколько производителей заменили треску на более дешевый минтай, а другие вместо форели и кеты положили горбушу или добавили ее дополнительно.
В паштете из торговой сети «Лента» выявили повышенное количество микроорганизмов, связанное с теплообработкой товара после расфасовки. Отмечается, что при несоблюдении режимов пастеризации продукты могут быстро портиться.
В Роскачестве отметили, что не в одном товаре не нашли бактерии кишечной палочки, стафилококки и сальмонеллы, а также плесень и дрожжи.
Ранее в Москве суд отправил под домашний арест Элдара Сардарова - владельца лавки с шаурмой, продукция которой вызвала массовое отравление, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru