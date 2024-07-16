Минимум 15 человек отравились в хостеле на севере Москвы
16 июля 202413:43
Роспотребнадзор начал эпидемическое расследование из-за отравления минимум 15 человек в хостеле на севере Москвы, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что все пострадавшие, предварительно, ели шаурму в расположенном поблизости заведении.
Столичный Следственный комитет проводит проверку точки быстрого питания.
Ранее зампредседателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил, что вспышки ботулизма в регионах произошли из-за введенного моратория на проверки бизнеса, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru