Минимум 15 человек отравились в хостеле на севере Москвы

Роспотребнадзор начал эпидемическое расследование из-за отравления минимум 15 человек в хостеле на севере Москвы, сообщили в ведомстве.

В Удмуртии 24 ребенка отравились в оздоровительном лагере

Отмечается, что все пострадавшие, предварительно, ели шаурму в расположенном поблизости заведении.

Столичный Следственный комитет проводит проверку точки быстрого питания.

Ранее зампредседателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил, что вспышки ботулизма в регионах произошли из-за введенного моратория на проверки бизнеса, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ШаурмаГоспитализацияОтравлениеМосква

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