Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 запрещенных БАД

В организации отметили, что в ходе мониторинга выявили товары с веществами, запрещенными к использованию в БАД, в частности, с листьями коки (включены в перечень наркотических средств, подлежащих контролю в РФ), лекарственными средствами эфедрой и якорцами стелющимися, перцем опьяняющим, ашвагандой (аитанией снотворной). За реализацию ряда таких средств предусмотрена уголовная ответственность.

Также Роскачество выяснило, что более 60 тысяч БАД продаются на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации. Кроме того, в некоторых товарах превышены пороги биологически активных веществ, прием таких препаратов небезопасен и может привести к передозировке. Еще одно выявленное нарушение — продажа лекарственных средств в несоответствующих разделах, например, «удобрения», «аксессуары для обуви», «карамель жидкая, сиропы, топпинги».

Роскачество направило данные о нарушениях интернет-магазинам, после проверки карточки товаров на маркетплейсах заблокировали.

Ранее ведомство обнаружило в гречневой крупе ряда марок недовес и нарушения в количестве дробленых ядер, напоминает Ura.ru.

