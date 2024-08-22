Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 запрещенных БАД
Роскачество обнаружило в интернет-магазинах более 400 биологически активных добавок с запрещенными веществами в составе. Об этом пишет РИА Новости.
В организации отметили, что в ходе мониторинга выявили товары с веществами, запрещенными к использованию в БАД, в частности, с листьями коки (включены в перечень наркотических средств, подлежащих контролю в РФ), лекарственными средствами эфедрой и якорцами стелющимися, перцем опьяняющим, ашвагандой (аитанией снотворной). За реализацию ряда таких средств предусмотрена уголовная ответственность.
Также Роскачество выяснило, что более 60 тысяч БАД продаются на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации. Кроме того, в некоторых товарах превышены пороги биологически активных веществ, прием таких препаратов небезопасен и может привести к передозировке. Еще одно выявленное нарушение — продажа лекарственных средств в несоответствующих разделах, например, «удобрения», «аксессуары для обуви», «карамель жидкая, сиропы, топпинги».
Роскачество направило данные о нарушениях интернет-магазинам, после проверки карточки товаров на маркетплейсах заблокировали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru