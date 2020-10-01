Рошаль рассказал, что сохранило ему жизнь
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал россиян не пренебрегать масками в период пандемии.
«Не стесняйтесь носить маску. Это не очень сложно, но это предохраняет вас, вашу семью, ваших любимых и окружающих. Носите маски!», – сказал детский доктор.
Он напомнил, что ему 87 лет и он жив благодаря ношению маски.
Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер призвал штрафовать на 25-50 тысяч рублей за отказ носить маски.
Однако перед штрафом он предложил поговорить с такими людьми. По его словам, России стоит перенять опыт Франции, где уже штрафуют за нарушение масочного режима.
«А верят или не верят, не имеет значения – пусть соблюдают установленный порядок, хоть не верят», — написал Познер на своем сайте.
Ранее в Москве за выходные закрыли еще 13 магазинов из-за несоблюдения масочного режима. Всего же приостановлена работа 62 торговых точек.
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