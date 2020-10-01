Рошаль рассказал, что сохранило ему жизнь

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал россиян не пренебрегать масками в период пандемии.

«Не стесняйтесь носить маску. Это не очень сложно, но это предохраняет вас, вашу семью, ваших любимых и окружающих. Носите маски!», – сказал детский доктор.

Он напомнил, что ему 87 лет и он жив благодаря ношению маски.