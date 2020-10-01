Рошаль рассказал, что сохранило ему жизнь

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал россиян не пренебрегать масками в период пандемии.

«Не стесняйтесь носить маску. Это не очень сложно, но это предохраняет вас, вашу семью, ваших любимых и окружающих. Носите маски!», – сказал детский доктор.

Он напомнил, что ему 87 лет и он жив благодаря ношению маски.

«Не за горами». Собянин рассказал о жестких ограничениях в Москве

Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер призвал штрафовать на 25-50 тысяч рублей за отказ носить маски.

Однако перед штрафом он предложил поговорить с такими людьми. По его словам, России стоит перенять опыт Франции, где уже штрафуют за нарушение масочного режима.

«А верят или не верят, не имеет значения – пусть соблюдают установленный порядок, хоть не верят», — написал Познер на своем сайте.

Ранее в Москве за выходные закрыли еще 13 магазинов из-за несоблюдения масочного режима. Всего же приостановлена работа 62 торговых точек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:КарантинсамоизоляцияЗащитная маскаЛеонид Рошаль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры