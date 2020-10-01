«Не за горами». Собянин рассказал о жестких ограничениях в Москве

Если москвичи наплевательски отнесутся к рекомендациям властей Москвы по коронавирусу, то жесткие ограничения «не за горами», заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в эфире «Россия 24». Хотя пока, по словам градоначальника, никаких таких мер не вводится.

Ранее Собянин обязал работодателей перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников. Удаленный режим работы будет действовать с 5 по 28 октября.

Прежде всего, это коснется сотрудников, работающих по договорам ГПХ. Кроме того, на «удаленку» должны перевести всех работников старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. Исключение возможно для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.