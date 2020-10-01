«Не за горами». Собянин рассказал о жестких ограничениях в Москве

Если москвичи наплевательски отнесутся к рекомендациям властей Москвы по коронавирусу, то жесткие ограничения «не за горами», заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в эфире «Россия 24». Хотя пока, по словам градоначальника, никаких таких мер не вводится.

Ранее Собянин обязал работодателей перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников. Удаленный режим работы будет действовать с 5 по 28 октября.

Прежде всего, это коснется сотрудников, работающих по договорам ГПХ. Кроме того, на «удаленку» должны перевести всех работников старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. Исключение возможно для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

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По словам Собянина, требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

По словам Соябнина, в дальнейшем всё будет зависеть от того, как москвичи сами будут себя вести, будут ли соблюдать соответствующие превентивные предписания, отмечает RT.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус опасен «практически исключительно» для людей старше 65 лет и «ослабленных людей», то есть тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В то же время в Москве закрыли уже 62 магазина за несоблюдение масочного режима. В частности, кассиры не надевали маски. Лишь за минувшие выходные власти были вынуждены приостановить работу 13 магазинов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:самоизоляцияКарантинСергей Собянин
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