Рошаль предложил ввести уголовное наказание за подстрекательство против вакцинации
Леонид Рошаль призвал ввести уголовное наказание за подстрекательство против вакцинации. Об этом профессор, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии написал в своём Twiter.
«Подстрекательство против вакцинации должно быть уголовно наказуемым», — отметил врач в социальной сети.
Кроме того, он предложил людям, которые отказываются делать прививку без медицинских противопоказаний, оформлять у нотариуса бумагу, что ни они, ни их родственники не будут иметь претензий к врачам, правительству или президенту.
Между тем, новые ограничительные меры, о введении которых в Москве в связи с ростом заболеваемости COVID-19 было объявлено накануне, направлены на защиту самых уязвимых категорий жителей столицы. Об этом заявила ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова.
Она напомнила, что среди умерших больных с COVID-19 пожилые люди составляют 86%. При этом, среди всех москвичей – пенсионеров сделали прививку только 23 процента. По словам Раковой, 60% коек в больницах для лечения коронавируса и 70% мест в реанимационных отделениях занимают именно люди старшего возраста.
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