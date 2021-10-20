Рошаль предложил ввести уголовное наказание за подстрекательство против вакцинации

Леонид Рошаль призвал ввести уголовное наказание за подстрекательство против вакцинации. Об этом профессор, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии написал в своём Twiter.

«Подстрекательство против вакцинации должно быть уголовно наказуемым», — отметил врач в социальной сети.

Кроме того, он предложил людям, которые отказываются делать прививку без медицинских противопоказаний, оформлять у нотариуса бумагу, что ни они, ни их родственники не будут иметь претензий к врачам, правительству или президенту.