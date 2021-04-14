Путин отправил в отставку генералов Росгвардии

От занимаемых должностей освобождены замдиректора, главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, руководитель договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов.

Также глава государства отправил в отставку генерал-лейтенанта Алексея Белякова, который возглавлял ГУ связи Росгвардии, бывшего руководителя главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенантв Николая Рябчикова, экс-главу финансово-экономического департамента генерал-лейтенанта Вячеслава Савкина и генерал-майора Владимира Купавского, начальника Пермского военного института войск национальной гвардии России.

Службу они покинули по собственному желанию.

Напомним, в феврале порядка десяти генералов Росгвардии написали рапорты об уходе в последние пару месяцев на фоне уголовного дела бывшего замдиректора Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко, который обвиняется в мошенничестве.

