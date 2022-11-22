Росгвардия задержала в Запорожье пособника ВСУ

Пособник украинских военных задержан в Запорожской области, мужчина передавал данные о расположении Вооруженных сил России и перечислял деньги ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

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Отмечается, что ведомство во взаимодействии выявило злоумышленника во взаимодействии с другими правоохранительными органами.

«После задержания он признался, что передавал противнику данные о местонахождении российских войск и перечислял денежные средства националистам», — отметили в Росгвардии.

У задержанного обнаружили «коктейли Молотова» и самодельные шипы для прокалывания колес автомобилей. Мужчина заявил, что «теперь раскаивается», и начал активно сотрудничать с правоохранителями.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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