Росгвардия задержала в Запорожье пособника ВСУ
Пособник украинских военных задержан в Запорожской области, мужчина передавал данные о расположении Вооруженных сил России и перечислял деньги ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Отмечается, что ведомство во взаимодействии выявило злоумышленника во взаимодействии с другими правоохранительными органами.
«После задержания он признался, что передавал противнику данные о местонахождении российских войск и перечислял денежные средства националистам», — отметили в Росгвардии.
У задержанного обнаружили «коктейли Молотова» и самодельные шипы для прокалывания колес автомобилей. Мужчина заявил, что «теперь раскаивается», и начал активно сотрудничать с правоохранителями.
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