«Незаконный оборот»: Преступные группы охотятся за американским оружием на Украине

«Сотрудники полиции начали более активные и наступательные действия в борьбе с преступностью, активизировали работу по незаконному обороту оружия. Задержаний стало больше, факты выявляются во многих российских регионах. Это умышленные преступления. Нельзя хранить оружие или перевозить, не зная об ограничениях. Сегодня получить разрешение на оружие очень сложно, контроль у Росгвардии в разы увеличился после трагедий в школах. Человек проходит обследование даже для приобретения нелетального оружия», - отметил он.

По его словам, преступные сообщества продолжают пытаться зарабатывать на контрабанде оружия, а также «охотятся» за американскими экземплярами, которые оказываются на Украине.

«Контрабанда оружия всегда была, на этом преступные сообщества зарабатывают серьезные денежные средства. Организованные сообщества всегда ищут возможность приобрести оружие в Китае, в странах Юго-Восточной Азии, поставки осуществлялись через морские порты. Некоторые схемы явно были коррупционные, когда задействовались таможенные органы. Украина сегодня использует в некоторых случаях уникальные образцы вооружения. США год назад передали огромную партию оружия, изъятую у гангстеров, это единичные экземпляры. За ними охотятся не только преступные сообщества, но и коллекционеры. Это объясняет также эту статистику», - рассказал собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что приоритетными задачами деятельности МВД России является борьба с незаконной миграцией и экстремизмом и охрана общественного порядка, напоминает «Радиоточка НСН».

